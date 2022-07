L'electricitat pujarà aquest dimecres un 7 % fins a situar-se en 228,78 euros per megavat hora

L'electricitat repuntarà aquest dimecres prop d'un 7 %, fins als 228,78 euros el megavat hora (MWh), segons els resultats de la subhasta celebrada en el mercat majorista o "pool" i l'ajust que han d'abonar els beneficiaris del topall al gas per a compensar les centrals que usen aquesta matèria.

No obstant això, es mantindrà per davall dels nivells registrats en les principals economies europees, com és el cas de França, on se superaran durant bona part del dia els 700 euros coincidint amb l'onada de calor -i, per tant, amb la major demanda elèctrica- que pateix una Europa sensible a la crisi energètica.

Si es té en compte el preu final a Espanya, amb ajust inclòs, l'electricitat serà uns 44 euros més barata que els 272,9 euros/MWh que s'abonarien en cas de no comptar amb el límit al gas destinat a la generació elèctrica.

Per la seua banda, França registrarà per segon dia consecutiu un preu rècord a Europa de 589,22 euros/MWh, amb pics de més de 800 euros al matí.

A Itàlia, el preu pujarà fins als 540,26 euros/MWh, mentre que a Alemanya caurà prop d'un 16 % fins als 332,7 euros/MWh.

Al Regne Unit, on les temperatures arriben a màxims històrics, el preu es moderarà lleugerament, amb el MWh a un preu majorista de 237,66 lliures (prop de 279 euros al canvi actual).

A Portugal, els consumidors del qual també es beneficien del topall al gas per la coneguda com a "excepció ibèrica", el preu de la subhasta és el mateix que a Espanya, amb la qual comparteix mercat.

Subhasta i ajust

D'acord únicament amb els resultats de la subhasta en el mercat majorista, que fins que va entrar en vigor el topall al gas fixava el preu que s'havia d'abonar l'endemà, l'electricitat pujaria de mitjana un 3,7 %, fins als 147,54 euros/MWh.

Per franges horàries, el màxim diari serà entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan arribarà als 154,35 euros/MWh; mentre que el mínim serà de 137,47 euros/MWh, entre les 18.00 i les 19.00 hores.

A aquestes quantitats cal sumar-li el cost de l'ajust a les centrals de gas, la suma del qual varia en funció del volum d'aquesta matèria primera que necessite el sistema, i del seu preu, i es repercuteix sobre les llars i empreses beneficiàries.

Per a demà el preu d'aquest ajust serà de 81,24 euros, quasi la meitat que fa una setmana.