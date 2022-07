Les obres de la muralla islàmica trauen a la llum un habitatge andalusí del segle XI

Les obres de recuperació de la muralla islàmica a la plaça de l'Àngel han tret a la llum una nova i important troballa arqueològica. Es tracta d'una casa andalusina del segle XI, molt ben conservada, amb uns sòcols rogencs adornats amb motius geomètrics en forma d'escaquer. Per la seua situació, a més, aquest habitatge estaria en "primera línia" intramurs de la muralla i demostraria, per la seua distància a aquesta, que existia el denominat "camí de ronda", una via que acompanyava tota la muralla per la part interior i servia per a vigilar la seguretat d'aquesta.

Les obres de la muralla islàmica ja van llançar en la seua fase inicial importants dades de la ciutat, restes arqueològiques i un impressionant "cementeri" infantil. Però va quedar un tros de sòl sense excavar on es construirà el centre d'interpretació de la muralla, un edifici de nova construcció que servirà com a museu i n'explicarà la història. Doncs bé, en iniciar les obres d'aquest edifici s'ha fet l'excavació que quedava i el resultat ha sigut l'habitatge andalusí esmentat, sobre el qual hi havia també restes de material ceràmic de l'època (cassoles, plats, olles, etc.) decorades en verd i negre. Es tracta d'un habitatge típic de l'època, format per un pati central enjardinat, amb una via perimetral i un pou xicotet Segons l'informe d'arqueologia, es tracta d'un habitatge típic de l'època, format per un pati central enjardinat, amb una via perimetral i un pou xicotet. El que s'ha recuperat seria una estança a la qual s'accedia des del pati amb un sòcol molt ben conservat i el seu paviment. El sòcol té uns 40 centímetres d'altura i està fet a base de morter polit i pintat amb almànguena, que li dona el to rogenc. Al centre destaca una decoració en la qual es combinen en forma d'escaquer triangles, cercles i rombes. L'habitatge sembla ser d'una grandària reduïda, però els arqueòlegs han destacat l'acabat refinat de les estances, la qual cosa referma el desenvolupament de la ciutat andalusina a partir del segle XI. No és, en qualsevol cas, l'únic habitatge d'aquest tipus tret a la llum. N'hi ha hagut d'altres en solars situats dins de l'antiga medina. A més, hi ha casos idèntics en ciutats com Còrdova o Almeria. "Des del govern de Joan Ribó fa anys que estem impulsant el servei d'investigació arqueològica municipal de l'Ajuntament de València com es mereixia la nostra ciutat, i això està veient-se en tota una sèrie de troballes arqueològiques que estan succeint-se a València en els últims mesos i anys", ha explicat la regidora de Cultura, Glòria Tello, segons la qual "cuidem com mai s'havia fet, i de manera molt especial, els vestigis de la història de la nostra ciutat". La regidora de Cultura creu que la troballa de l'habitatge andalusí "és un exemple importantíssim" d'aquesta política municipal, a què s'ha arribat "gràcies a la inversió que està fent-se per a recuperar la nostra muralla islàmica, que havia estat abandonada i oblidada durant moltíssim temps". A més, Tello recorda que s'ha recuperat la beca municipal d'arqueologia, que va ser suprimida pel govern del Partit Popular, i que està donant grans resultats. La pregunta ara és què passarà amb aquesta troballa. I són diverses les opcions. Una és integrar-la en l'obra, i una altra, que sembla la més probable, seria extraure els sòcols i exposar-los, col·locats sobre panells, al centre d'interpretació que es construeix sobre aquests.