Intercepten a Sagunt més de 16 quilos de marihuana

Efectius de la Guàrdia Civil de València han interceptat en una àrea de descans de Sagunt més de 16 quilograms de marihuana en un vehicle que transportava un camió portacotxes amb destinació a Itàlia. El conductor, que havia eixit de Granada, va fer una parada a l'àrea de descans de Sagunt i es va adonar que un dels vehicles que transportava era d'una gamma molt inferior a la resta, segons un comunicat de la Guàrdia Civil. Després de revisar la documentació, el conductor es va adonar que la carta de port internacional aportava poques dades per a la identificació del remitent. A més, del vehicle es desprenia olor de marihuana.

Personats els agents al lloc, van comprovar que la placa de matrícula del vehicle sospitós era italiana i, a més, es van adonar de l'olor de marihuana, per la qual cosa van efectuar un registre. Dins del vehicle van trobar una bossa de plàstic transparent premsat al buit i amb cabdells de marihuana a l'interior. Atesos els fets, els agents van efectuar un registre més minuciós del vehicle i van localitzar un total de 16,7 quilograms de marihuana.

Els fets estan sent investigats per agents de la Guàrdia Civil de València per un delicte contra la salut pública. Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sagunt.