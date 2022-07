Un policia de l'Alcúdia de Crespins evita un robatori amb violència contra una dona major a Xirivella

Va ocórrer dissabte passat, vora les set i mitja de la vesprada. Un agent de la plantilla de la Policia Local de l'Alcúdia de Crespins va detindre un menor d'edat que havia amenaçat una dona d'edat avançada amb un tornavís en ple carrer i li havia robat la bossa. Des del cos de Policia Local expliquen que el policia va advertir la presència de la víctima sol·licitant auxili en ple carrer i no va dubtar a perseguir l'agressor amb un patinet després d'identificar-se com a policia: "Va emprendre una persecució que va culminar amb la detenció. De fet, abans va haver d'evitar un atac directe per part del detingut amb el mateix tornavís de grans dimensions".

"Per sort, gràcies a la seua formació, l'agent va poder desarmar i detindre el menor sense ser ferit. Després, es va posar en contacte amb la Policia Local de Xirivella per a fer el trasllat del detingut a comissaria", comenten les mateixes fonts. L'agent estava fora de servei en aquells moments i des de la Policia Local de l'Alcúdia de Crespins destaquen el seu compromís: "Felicitem i agraïm públicament a l'agent la seua tasca per la magnífica intervenció feta, no sense abans ressaltar el valor amb què ho ha fet, la professionalitat que ha demostrat i el seu compromís amb la societat, que ha anat més enllà de la seua jornada laboral i en una localitat diferent de la del seu lloc de treball".