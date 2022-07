Els setze municipis valencians més amenaçats per la mar

La costa valenciana es veu esguitada cada any per l’erosió i la desaparició d’arena. Setze dels municipis més amenaçats i en els quals cada temporal deixa un mos més gran a les seues platges, reclamen inversions i actuacions ja. Dilluns, quinze dels seus responsables municipals van mantindre una reunió telemàtica amb la secretària autonòmica de Transició Ecològica, Paula Tuzón, i la directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, per a agilitar les seues aportacions al pla estatal d’actuacions sobre la costa. “Volem fer de corretja de transmissió amb el Ministeri perquè les seues peticions puguen veure’s reflectides en l’estratègia d’acció definitiva”, assenyala Tuzón. La preocupació dels responsables municipals és unànime segons Tuzón, perquè la regressió de les seues platges es consolida i la inundabilitat és cada vegada més acusada. “Reclamen mesures d’emergència, però també fugir dels pegats i actuar en les unitats físiques amb solucions de gran importància, integrals i també basades en la naturalesa”, explicava Tuzón. El termini d’al·legacions conclou aquest divendres i la Conselleria de Transició Ecològica prepara també la seua pròpia bateria d’esmenes a les propostes ministerials. Encara que l’Ajuntament de Nules no va poder entrar en la reunió telemàtica de dilluns, les seues platges són unes de les que més regressió pateixen. De fet, ha sigut un dels consistoris més reivindicatius enfront del Govern, reclamant ajudes i infraestructures per a salvar la seua franja costanera, castigada de manera permanent en cada temporal.

Aquests són els 16 “punts calents” més amenaçats per la mar Xilxes Dénia Pilar de la Horadada Meliana Benitatxell Sagunt Elx Vinaròs Tavernes de la Valldigna Bellreguard Benissa Xàbia Cabanes Canet Orpesa Nules PROTESTA | “Defensa la teua platja” Divendres que ve, 22 de juliol, hi ha convocada una activitat reivindicativa, sota el lema “Espigons ja!”, a la zona de la Gola. La cita està programada a les 20 hores i hi haurà música en directe i lectura d’un manifest.