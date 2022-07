Rescaten dues persones d’edat avançada en un incendi domèstic a Torrent

Efectius de la Guàrdia Civil de València van rescatar dues persones d’edat avançada en un incendi domèstic a Torrent, segons ha informat l’Institut Armat en un comunicat.

El 18 de juliol passat, els agents van rebre un avís de la Central Operativa de Serveis de València en el qual s’informava d’un incendi en l’interior d’un habitatge a Torrent.

Després de personar-se a la casa, van observar una gran quantitat de fum i van sentir els crits d’un dels habitants. Una vegada dins, van aconseguir rescatar les dues persones d’edat avançada, que es trobaven dins de l’habitatge en estat de xoc.

Després d’assistir les persones i una vegada estabilitzades, els agents van controlar les flames mitjançant una mànega que hi havia a la casa.

Es va poder extingir, en primer lloc des de l’exterior, el foc en l’estada afectada per les flames, i, posteriorment, van procedir a apagar definitivament l’origen del foc des de l’interior de l’habitatge.

Els efectius de Protecció Civil i Bombers que hi van arribar posteriorment van permetre assegurar la situació; per la seua banda, els serveis sanitaris van traslladar les víctimes a l’hospital més pròxim per a continuar l’assistència sanitària.