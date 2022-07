Intervenen en el port comercial de Sagunt 839 quilos d’haixix

La Guàrdia Civil de València ha confiscat 839 quilograms d’haixix ocult en el doble fons de dues furgonetes que estaven estacionades a la terminal portuària de Sagunt i la destinació de les quals era un país costaner del nord d’Àfrica. Segons han informat aquest dimecres fonts de la Guàrdia Civil per mitjà d’EFE, les furgonetes van ser depositades en la terminal i van despertar les sospites dels equips de la Guàrdia Civil que treballen com a resguard fiscal de l’Estat.

Després d’inspeccionar els vehicles, es van detectar quasi 800 paquets d’haixix en una de les furgonetes i més de 150 quilos en l’altra; en total contenien poc més de 839 quilos d’aquesta droga. Les investigacions van permetre identificar un dels presumptes responsables, un home de 23 anys i nacionalitat marroquina amb antecedents per fets similars i que s’està tractant de localitzar per a detindre’l per delictes de contraban i contra la salut pública.

Així mateix, els agents de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, investiguen la possible implicació de diverses empreses i persones que, de manera directa o indirecta, hagen pogut participar en aquests fets. Les diligències s’han lliurat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sagunt.