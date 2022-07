El jutge cita l’exvicepresidenta Mónica Oltra perquè declare el 19 de setembre

El titular del Jutjat d’Instrucció 15 ha citat a declarar l’exvicepresidenta del Consell i exconsellera d’Igualtat, Mónica Oltra, per la gestió del cas dels abusos del seu exmarit, monitor d’Hogar Niño Jesús, a una menor tutelada per la Generalitat en 2016 i 2017, pels quals va ser condemnat a cinc anys de presó. La sentència està pendent que el Tribunal Suprem accepte el recurs de cassació de Luis Eduardo Ramírez.

El magistrat ha previst la citació per al pròxim 19 de setembre. La declaració de l’exvicepresidenta es produeix després que el magistrat haja decidit alçar el secret de la peça separada que va obrir al juny per a incorporar-hi l’expedient de la menor tutelada des de 2008 per la Generalitat, així com l’expedient judicial i informatiu que es va obrir en la Conselleria d’Igualtat després de conéixer-se el cas dels abusos a la jove i sobre els quals existeix controvèrsia sobre qui va ordenar iniciar-los en la Conselleria d’Igualtat i pel retard en quatre mesos a obrir-los, des que la menor va comunicar per primera vegada els abusos als responsables d’Hogar Niño Jesús i fins que es va notificar a la Fiscalia de Menors.

En aquesta mateixa peça secreta, a la qual les parts podran tindre accés a partir de la setmana que ve, el magistrat i el fiscal del Jutjat d’Instrucció 15 han frenat l’intent d’una de les acusacions populars d’iniciar una causa o inquisició general conta la Conselleria d’Igualtat. L’acusació popular de l’associació Gobierna-te, que dirigeix l’advocat de l’expresident del Consell Francisco Camps, havia sol·licitat que s’incorporaren a la causa tots els expedients reservats d’Igualtat des de 2016 a 2018, els expedients administratius d’Igualtat amb l’Institut Espill (responsable de les avaluacions als menors que pateixen abusos), l’Hogar Niño Jesús (el centre on es van produir els abusos), a més de totes les comunicacions entre els 14 investigats des de 2017 fins a l’actualitat.

Els catorze investigats en aquesta causa són onze funcionaris i directius de la Conselleria d’Igualtat, a més de dues treballadores d’Hogar Niño Jesús i l’exvicepresidenta Mónica Oltra, que anava a ser investigada pel Tribunal Superior de Justícia per la seua condició d’aforada. Però en renunciar a tots els seus càrrecs i dimitir com a diputada, la causa que anava a dirimir-se en el TSJ va tornar al Jutjat d’Instrucció, la qual cosa també va provocar l’anul·lació de la declaració d’Oltra davant del TSJ, prevista inicialment el passat 6 de juliol.

En aquesta causa exerceixen l’acusació popular l’esmentada associació Gobierna-te al costat del partit d’ultradreta Vox, a més de l’acusació particular de la menor abusada, que ja és major d’edat, representada per l’advocat José Luis Roberto, líder del grup d’extrema dreta Espanya 2000.