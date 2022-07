Premi María Moliner per a les biblioteques de Teulada i Moraira per donar visibilitat a les autores

La Biblioteca Pública Municipal de Teulada i l’Agència de Lectura de Moraira han sigut guardonades amb el Premi María Moliner 2022, dotat amb 2.777,77 euros, una quantitat que aquestes biblioteques invertiran a comprar més llibres.

El treball, que es va presentar a aquest concurs de projectes per a l’animació lectora, porta per títol “Visibilitat per a la dona des de les biblioteques”, una iniciativa seleccionada entre 369 projectes més de tot Espanya. La campanya, organitzada pel Ministeri de Cultura i Esport, juntament amb la Fundació Coca-Cola, compleix enguany la seua edició número vint-i-dos.

Dins del projecte destaquen activitats i iniciatives com “Les dones de Teulada i Moraira d’ahir... i de sempre” o “La biblioteca va a escola: 50 dones importants del segle XX i el que portem del XXI”. També cal recordar l’exposició de la maleta lila, creada per les biblioteques d’Altea i Gata de Gorgos; així com el punt violeta, en col·laboració amb el Departament d’Igualtat de l’Ajuntament, o els dos clubs de lectura locals.

Des de les biblioteques han remarcat que “la col·laboració interdepartamental dins de l’Ajuntament, amb els centres educatius i les associacions de la població, ha sigut un factor clau en el projecte premiat”.