Unides Podem pressiona Colomer per la taxa turística

Unides Podem passa a l’acció contra el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, per l’informe contrari a la taxa turística que presenta hui a Benidorm. La formació morada ha mostrat el seu descontentament registrant set preguntes a la Mesa de les Corts en les quals fiscalitza com s’ha gestat el document, elaborat per la Universitat d’Alacant.

El diputat podemita Ferran Martínez ha sol·licitat que Turisme aclarisca els motius pels quals s’ha fet l’adjudicació de l’informe a la Universitat d’Alacant mitjançant un procés directe o quins han sigut els criteris per a triar aquesta proposta. Martínez ha expressat els seus dubtes sobre aquest tema: “No contribueix a la seua fiabilitat el fet que s’haja licitat com un contracte menor adjudicat a dit. Més quan Francesc Colomer ja havia expressat el seu rebuig categòric a la taxa turística sense cap dada que avalara la seua postura, la qual cosa pot portar a pensar que aquest informe és un vestit a mida per a justificar una postura prèvia”.

Unides Podem també demana a Colomer que diga per què no va informar, en la seua última compareixença a les Corts el mes de juny passat, sobre l’encàrrec d’aquest document. “És estrany que Francesc Colomer, com a càrrec de l’executiu, adjudique a dit un informe extern per a condicionar un debat sobre una llei que s’està debatent legislativament”, ha afegit el diputat de la formació morada.

L’informe encara no s’ha fet públic de manera oficial, però el contingut d’aquest ha sigut difós per diversos mitjans de comunicació. En aquest sentit, Martínez ha indicat que el sol·licitaren per a estudiar-lo amb deteniment, encara que considera que “els diners públics haurien d’usar-se sempre per a atendre les necessitats dels ciutadans, no per a les campanyes de cap lobby contra lleis que estan sent debatudes al Parlament. Si qualsevol lobby vol cuinar un informe al seu gust, que s’ho pague”, ha sentenciat.

Colomer s’ha convertit en el bastió en l’Administració valenciana contra la tramitació de la taxa turística. Unides Podem també ha mostrat interés a saber si la Conselleria d’Hisenda, encarregada dels tributs, havia sigut avisada prèviament de l’elaboració de l’informe.