Wesley, prop de convertir-se en jugador del Llevant UE

El Llevant està més prop de tindre nou inquilí per a la seua davantera. Wesley Moraes és l’opció triada i actualment apunta a Orriols. D’aquesta manera, vindria per a reforçar la parcel·la ofensiva i fer la competència directa a Roger Martí, Dani Gómez i Roberto Soldado. Actualment, tal com ha pogut saber SUPER, és una de les operacions que Felipe Miñambres i Mehdi Nafti tenen sobre la taula i està encara en procés de negociació. El seu perfil futbolístic agrada molt en el club llevantinista i les gestions es troben molt avançades per a arribar a un futur acord. Per a acabar d’abordar la contractació del futbolista carioca, l’entitat valenciana té més competència, de la seua mateixa categoria. El Deportivo Alabés, també de la Segona Divisió espanyola, està en la pugna per fitxar el jugador.