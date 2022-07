Xàtiva s’anota de nou la temperatura més alta d’Espanya: 41,1 graus

Ha tornat a passar. Xàtiva es va anotar ahir la temperatura més alta d’Espanya, amb 41,1 graus centígrads. La sensació de xafogor va ser contínua durant tot el dia a la capital de la Costera —encara major en les hores centrals del dia— i la veritat és que els ventalls, els aparells de climatització i les begudes fredes van ser aliats dels xativins durant tot el dia.

Les dades aportades per l’Agència Estatal de Meteorologia situen Xàtiva com la ciutat d’Espanya on més van pujar els termòmetres, seguida per Jalance, on es van registrar 40,5 graus centígrads. Altres ciutats amb registres alts van ser Ontinyent, amb 39,5 graus centígrads; Pego, amb 38,5 °C; Utiel, amb 38,21 °C, i Ademuz, amb 38 °C.

Més avall en la llista hi ha Elx, amb 37,9 °C; Carcaixent, amb 37,6 °C; Atzeneta del Maestrat, amb 36,7 °C; Orihuela, amb 36,5 °C; Fontanars dels Alforins, amb 36,2 °C; Barx, amb 36,1 °C; Llíria, amb 36,1 °C; Novelda, amb 35,9 °C; Chelva , amb 35,7 °C; Xàbia, amb 35,6 °C, i Miramar, amb 35,6 °C.

A les capitals provincials, la ciutat d’Alacant presenta la temperatura màxima més elevada d’aquest dimarts, amb 33,9 °C; Castelló se situa segona, amb 33,5 °C, mentre que València es queda en 31,33 °C.

L’inici de l’estiu més càlid

La sensació és generalitzada. La llarga successió de jornades amb el termòmetre en el més alt porta a pensar que ens trobem en un dels estius més càlids de la nostra història. I des de l’Aemet certifiquen aquestes impressions. Així, indiquen que “ja hem consumit més de la meitat de l’estiu climàtic, que va començar l’1 de juny, i sí, no hi ha precedents d’un inici d’estiu tan càlid”, exposen al costat d’una comparativa amb els registres de calor històrics.

Ya hemos consumido más de la mitad del verano climático que comenzó el 1 de junio y así está transcurriendo térmicamente.



¿Es la mitad del verano más cálida desde que hay registros?



Sí. No hay precedentes de un inicio de verano tan cálido. pic.twitter.com/DDFV3tALOS — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 18 de julio de 2022

La treva arriba a partir de hui

Finalment, la previsió de l’Aemet per a hui indica que les temperatures mínimes no experimentaran canvis importants i continuaran sent “significativament altes” en el litoral, però les màximes descendiran en gran part del territori, sobretot a la província de València, on el descens serà localment notable a l’interior sud.

Encara que continuarà fent calor, amb valors lleugerament superiors a la mitjana, hui i demà seran un parell de dies “de treva”, sense avisos meteorològics per temperatures altes. A partir del pròxim divendres està previst un nou ascens tèrmic que probablement es mantindrà durant el cap de setmana i l’inici de la setmana que ve.