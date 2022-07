El CGPJ es divideix en atorgar l'aval d'idoneïtat a Álvaro García com a nou fiscal general

No hi va haver sorpreses i, segons el que s'havia avançat des que es va donar a conéixer el relleu dimarts passat, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha arribat a una postura unànime respecte de la candidatura d'Álvaro García com a nou fiscal general de l'Estat. Un total de set vocals, tots ells del sector conservador, han votat en contra d'atorgar l'aval d'idoneïtat al successor de Dolores Delgado, davant d'una majoria de dotze que hi han donat el plàcet.

La raó per a aquesta discrepància es troba en la "falta d'aparença d'imparcialitat" del fins ara cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General i mà dreta de Delgado, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diari que pertany al mateix grup que aquest mitjà, a causa de la seua participació en un acte polític del PSOE en 2019 i per ser una opció continuista de Delgado. En tot cas, la majoria ha donat el vistiplau a García, que compleix amb els requisits establits en la llei de ser un jurista de reconegut prestigi i sumar almenys 15 anys d'exercici efectiu en la carrera fiscal. Després d'aquest tràmit, García haurà de sotmetre's a preguntes en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats a fi d'obtindre el beneplàcit del poder legislatiu. La idoneïtat segueix pendent Igual que va ocórrer en el cas de la seua antecessora Dolores Delgado -cosa inèdita fins ara-, el Ple del CGPJ amb el vot a favor del seu president, Carlos Lesmes, s'ha limitat a donar fe que Álvaro García reuneix els requisits legals exigits per a ser nomenat fiscal general de l'Estat, sense manifestar de manera expressa la seua idoneïtat. Això és una cosa que deixen al Congrés, segons les fonts consultades. Aquest assumpte va ser tret a debat pels set vocals contraris a la candidatura de García, que han anunciat vot particular i que consideren que en el terme general “requisits” està compresa la idoneïtat, per la qual cosa no cal destacar-la de manera diferenciada. En tot cas, el rebuig a l'elecció de la mà dreta de Delgado per a dirigir la Fiscalia General no ha unit tot el sector conservador, perquè únicament han votat en aquest sentit set dels vocals que van ser en el seu moment proposats pel PP i que constitueixen el nucli dur: Maru Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero i Carmen Llombart.