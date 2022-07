A Europa ja s'han detectat més de 10.600 casos de pigota dels micos en 36 països, segons l'últim informe publicat pel Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les seues sigles en anglés) i la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Així mateix, dels 9.281 casos confirmats fins al 19 de juliol pel sistema europeu de vigilància, 9.276 casos van ser confirmats per laboratori. A més, i en les zones on la seqüenciació estava disponible, es va confirmar que 150 eren de l'àrea d'Àfrica Occidental.

La data més primerenca d'aparició dels símptomes va ser el 3 d'abril de 2022. La majoria dels positius tenien entre 31 i 40 anys (42 %) i eren homes (99,5 %). Entre els casos amb estat serològic conegut, el 38 % eren seropositius i la majoria es va presentar amb erupció cutània (94,5 %) i símptomes sistèmics com ara febre, fatiga, dolor muscular, vòmits, diarrea, esgarrifances, mal de gola o mal de cap (65 %).

S'han hospitalitzat 256 casos (8,1 %), dels quals 114 casos van requerir atenció clínica. Un cas va ingressar en UCI i no es van reportar casos de mort. S'ha informat que alguns casos (31) eren treballadors de la salut. No obstant això, no s'ha informat exposició ocupacional.