Foulquier: "Des de menut estava acostumat a veure el València en Europa"

Dimitri Foulquier va ser l'únic jugador que va parlar al final del partit que va enfrontar el València CF amb el St. Gallen, que va suposar la segona victòria dels de Gattuso en pretemporada per zero gols a dos. «L'equip està treballant molt bé, assimilant conceptes. Hi ha coses que s'han de millorar i continuarem millorant, però tenim bones sensacions i estem creixent físicament. De moment els resultats no són el més important, i sí que ho és agafar ritme i assimilar conceptes», va afirmar restant importància al marcador.

Qüestionat pel nou tècnic, va afirmar que no li agrada comparar, però no va dubtar a afegir que «ha arribat amb els seus conceptes i hem d'assimilar-ho. L'equip s'hi està adaptant bé». Qüestionat per Europa «Des de menut estava acostumat a veure un equip com el València en Europa, i nosaltres volem això. I a mi personalment m'agradaria que s'hi quedaren Gonçalo, Carlos i tots els jugadors importants», va respondre qüestionat per les aspiracions europees del vestuari. «El míster, com tots, vol guanyar. Això no canvia encara que tinguen estils diferents, vol intensitat i competir», va concloure. El lateral del quadre blanc-i-negre haurà de competir enguany per un lloc en l'onze amb Thierry.