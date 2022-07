La Generalitat reconeix Foios com un dels municipis amb millor accessibilitat

Amb una puntuació de 86 sobre 100, Foios ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana com un dels municipis amb millor accessibilitat general. Com ha assenyalat l'alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, “encara queda molt per fer, però és un gran estímul que la Generalitat reconega el gran esforç que hem fet des de 2015”.

En aquest sentit, ha explicat Ruiz, “són moltes les actuacions que s'han dut a terme per a eliminar barreres i adaptar places i carrers, millorant la mobilitat de les persones a peu o amb bicicleta, independentment de la seua condició física”. Segons el Departament d'Urbanisme, des de 2015 l'Ajuntament de Foios ha invertit més de 600.000 € en contractació permanent de personal i compra de material amb què s'han adaptat 150 cantonades, executat rampes i instal·lat ascensors en edificis municipals, cosa que ha convertit l'accessibilitat i la mobilitat en un dels principals trets d'identitat del municipi. A més, s'ha anat completant la ronda de circumval·lació per a convertir-la en una ruta per a bicicletes i vianants de quasi 3 quilòmetres, des de la nova rotonda CV-300 fins al nou carril bici de l'avinguda del Cid que connecta Albalat. En aquests moments estan en licitació dos trams més de la ronda per valor de 480.000 €, en Antic Regne i el camí de la Creu. També està en redacció un projecte de ruta per a bicicletes i vianants al camí de la Mar, que connectarà Foios amb la Via Xurra. Quant a la millora de la mobilitat del centre històric, cal destacar que amb l'aprovació del PAI Portalet – Forn Vell i l'execució de la urbanització que començarà en les pròximes setmanes, també s'obriran carrers alternatius al carrer de la Sarieta, per a evitar el trànsit de vehicles pel nucli històric, i es podrà impulsar la conversió en zona de vianants dels carrers del centre històric.