La Generalitat inverteix 15 milions en un centre de formació de bateries al costat de la fàbrica de VW de Parc Sagunt

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha signat aquest matí amb els responsables del grup Volkswagen el conveni de col·laboració per al desenvolupament de la planta de fabricació de bateries per a vehicles elèctrics de Parc Sagunt II. Està previst que les obres comencen en el primer trimestre de l'any que ve, una vegada que el Govern haja aprovat el PERTE del vehicle elèctric amb els fons europeus. Puig ha anunciat que l'Administració autonòmica invertirà 15 milions d'euros en un centre de formació per a tècnics especialitzats en la producció de bateries al costat de la gigafactoria que se situarà al recinte del Camp de Morvedre.

El centre ocuparà una superfície de 20.000 metres quadrats en una parcel·la annexa a aquest centre industrial. "Hui comença el temps per a l'execució de la gigafactoria", les obres de la qual començaran en el primer trimestre de 2023, ha destacat el cap del Consell. D'altra banda, també s'han adjudicat les obres de parcel·lació i de la plataforma intermodal. Parc Sagunt ha reservat dues parcel·les d'un milió de metres quadrats cadascuna i altres dos de 200.000 metres per a la gigafactoria de bateries de Volkswagen Reserva de parcel·les Parc Sagunt ha reservat dues parcel·les d'un milió de metres quadrats cadascuna i dues més de 200.000 metres per a la gigafactoria de bateries de Volkswagen i la indústria auxiliar. La gigafactoria en si tindrà una grandària de 30 camps amb 600 metres de llargària i 350 d'amplària. Volkswagen acaba de presentar a Alemanya el model que replicarà en les sis gigafactories que té previst obrir a Europa i que operarà amb la seua nova marca PowerCo. Les obres de la primera acaben de començar a la localitat alemanya de Salzgitter (Baixa Saxònia) i Sagunt serà la segona. L'objectiu és que la planta valenciana comence a produir bateries en 2026. El conveni l'han signat Puig, Alfonso Sancha (vicepresident executiu de compres de SEAT) i Sebastian Wolf, cap d'operacions de PowerCo.