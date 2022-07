L'Aemet predirà el risc d'incendis forestals amb set dies d'antelació

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha presentat una nova eina per a oferir informació, amb set dies d'antelació, dels diferents nivells de risc d'incendis forestals a Espanya.

En un comunicat, Aemet ha destacat que aquest nou servei millora l'experiència dels usuaris, pel fet que a través d'un visor, accessible des de la seua pàgina web, es podrà accedir als diferents nivells d'informació georeferenciada i descarregar-la.

El nivell de risc diari dels incendis es calcula a partir de les dades recollides per les estacions meteorològiques i per un model numèric de predicció de l'oratge. Així mateix, també té en compte variables com la temperatura de l'aire, la humitat relativa, la velocitat del vent i la precipitació registrada en les últimes 24 hores.

Tot això genera informació sobre el risc de focs i el divideix en cinc classes o nivells de risc: baix, moderat, alt, molt alt i extrem, i que serveixen com a indicador de la probabilitat d'ocurrència del foc (freqüència, estacionalitat i causalitat), així com la seua extensió i intensitat.