Més de 100 paelles en el tradicional concurs de les festes de Sagunt

El famós concurs de paelles s'iniciava ahir a la plaça Cronista Chabret després d'una vesprada plena d'exhibicions de vaquetes i de la primera trobada de Peques chef Penyes de Sagunt. A les 20.00 hores, va tindre lloc el repartiment d'aigua, arròs i davantals per a preparar les més de 100 paelles que van participar en el concurs.

L'ambient de la plaça era de festivitat, amb molts riures, companyonia i ganes de passar-ho bé. I no hi va poder faltar, com cada any, l'olor de llenya que desprenien el centenar de paelles recentment cuinades.

Una vegada acabat el concurs i gaudits els arrossos, l'orquestra Montecarlo va tancar la vetlada i va tornar a abarrotar la plaça, on els assistents van poder divertir-se al ritme de les seues cançons.

Aquesta vesprada el programa de festes continua al recinte festiu amb la Campanya Donació de Sang a les 17.00 hores i, a partir de les 19.00 hores, amb les exhibicions de vaquetes i bous. A la nit, arriba l'esperat macro festival Sagunt Summer Festival 2022, a les 00.00 hores.