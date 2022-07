La plataforma que va vendre les entrades del Diversity tampoc sap res dels seus organitzadors

La plataforma tecnològica See Tiquets ha comunicat hui a les persones que van adquirir a través d'aquest servei els abonaments per al festival Diversity que la promotora de l'esdeveniment encara no els ha entregat “els fons necessaris per a la devolució de l'import” de les entrades, per la qual cosa la plataforma no es considera “responsable de procedir a aquesta devolució”.

Tal com ha estat informant aquest periòdic, Merci Entertainment, l'empresa promotora de Diversity València, va decidir dilluns passat 11 cancel·lar el festival que hauria d'haver començat hui a la Ciutat de les Arts. Des d'aquest dia, Merci només ha publicat un comunicat afirmant que reintegraria als usuaris el cost de les entrades en el menor temps possible. Des d'aquest dia, cap d'aquests usuaris ha rebut informació sobre quan rebran els diners d'uns abonaments que tenien un cost mínim de 80 euros. Merci no respon als correus que estan enviant els clients ni al telèfon de la seua oficina. Però, segons el comunicat de la plataforma encarregada de tramitar la venda de les seues entrades, no són els únics. “See Tiquets es troba igual de sorprés que vosaltres per l'abrupta cancel·lació de Diversity València i sense informació ni cap solució del promotor”. La plataforma subratlla que Merci va vendre les entrades “a través” de See Tiquet i desvia tota la responsabilitat cap als organitzadors. “Us recordem que teniu dret al fet que Merci Entertainment España us retorne l'import de les entrades venudes”. Tal com ha publicat hui aquest periòdic, molts usuaris estan preparant ja demandes per a exigir la devolució dels diners i, en el cas dels fans que venien de fora de València, indemnitzacions pels desplaçaments i allotjaments que havien reservat i que no han pogut cancel·lar. Tal com ha pogut comprovar aquest periòdic, molts es troben ja a la ciutat, ja que aquesta nit tindria lloc la primera de les tres jornades del festival Diversity.