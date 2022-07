Catalá (PP) sobre la plaça de la Reina: “És un ‘secarral’”

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de València, María José Catalá, ha titlat de “decebedor” el resultat inicial de les obres de la plaça de la Reina: “Hi ha un excés de ciment i una falta palesa de zones d’ombra. La gent necessita zones confortables, sobretot en èpoques com la que estem vivint”.

En aquest sentit, la portaveu del PP ha demanat més espais verds i zones d’ombra a la plaça de la Reina: “És un secarral. L’equip de govern podria haver previst més espais d’ombra des d’un inici”.

Catalá ha assenyalat que l’excés de ciment i l’aridesa “és una pràctica i dinàmica habitual en els projectes que està duent a terme el Govern municipal, com hem vist a la plaça la Reina i també a la plaça de Sant Agustí”. Així mateix, la portaveu del Partit Popular ha afegit que “a aquesta dinàmica d’aridesa s’uneix també la lletjor d’alguns projectes com la reforma provisional de la plaça de l’Ajuntament, que ha costat més d’un milió d’euros, o el galimaties que han fet a Pérez Galdós, on la gent no sap per on ha de caminar i que també ha costat una dinerada”.

Per això, la portaveu del Partit Popular s’ha compromés a canviar els projectes d’urbanismes de “nyaps tàctics i els projectes àrids de ciment excessiu” si accedeix a l’alcaldia per a “incorporar-hi més espais verds i zones d’ombra. València ha de tornar a ser una ciutat amable amb zones confortables”.