Escrivá diu que la banca està “infragravada” respecte a la resta de sectors

El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha defensat l’impost extraordinari que el Govern preveu aplicar a la banca i ha assegurat que el sector financer espanyol està “infragravat” respecte a la resta d’activitats econòmiques.

En una entrevista aquest divendres en Antena 3, Escrivá ha afirmat que els nous impostos a la banca i al sector energètic anunciats pel Govern són necessaris tant estructuralment —per la diferència impositiva respecte a altres sectors— com conjunturalment per a reforçar el desplegament d’un escut social.

Segons Escrivá, la banca —amb la qual es reuneix la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, per a abordar aquest impost— i les energètiques estan tenint uns beneficis elevats, i “té tot el sentit” que ajuden amb aquests ingressos a desplegar “adequadament” l’escut social per als més afectats per la crisi.

A preguntes sobre la pujada de tipus anunciada pel Banc Central Europeu (BCE), el titular de Seguretat Social ha respost que “una normalització dels tipus d’interés és una cosa que abans o després havia d’ocórrer”, i ha descartat que puga afectar l’evolució del mercat de treball.