L’assalt al primer títol ja té dates per al València Basket

La Federació Espanyola de Bàsquet va donar a conéixer ahir el calendari de competició de la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. Així, doncs, el València Basket ja pot omplir les caselles de la seua agenda en una temporada en la qual parteix com a candidat al títol en totes les competicions domèstiques i debutarà en la màxima competició continental, l’Eurolliga.

Per a obrir boca, les de Rubén Burgos defensaran el seu títol de campiones de la Supercopa d’Espanya en un torneig que se celebrarà els dies 8 i 9 d’octubre a Vitòria i en el qual participaran el Kutxabank Araski com a organitzador, el Perfumerías Avenida i l’Spar Girona, segons va confirmar la Federació Espanyola.

A aquesta vintena edició, la segona amb quatre equips, el València Basket arriba com a subcampió de Lliga; l’equip de Salamanca, com a campió de la competició, i el català, com a subcampió coper.

El València es va proclamar campió de la passada edició de la Supercopa després d’imposar-se en la final a un minvat Perfumerías Avenida, per 81-63, al pavelló Santiago Martín de Tenerife. També va conéixer ahir el club valencià el calendari complet de la pròxima temporada de la Lliga Femenina Endesa, la màxima competició nacional. L’equip valencià tindrà un debut dur en la pista del Girona el 5 d’octubre. El primer partit que es disputarà a la Fonteta serà contra el Casademont Saragossa el dia 12 d’octubre.

El València Basket tindrà un inici de temporada frenètic, ja que, després de debutar a Girona contra l’Spar i rebre el Casademont Saragossa a la Fonteta, el segon desplaçament de la Lliga serà ni més ni menys que a Salamanca per a enfrontar-se al seu màxim rival, el Perfumerías Avenida, equip davant del qual queia en la final de Lliga 2021-2022. La penúltima jornada de la lliga regular, que es disputarà a la Fonteta el 8 d’abril, oferirà un altre interessant València Basket- Perfumerías Avenida que podria ser clau per a determinar el factor pista en el play-off pel títol i la primera posició en la lliga regular.