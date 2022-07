L’onada de calor infernal s’allarga fins al cap de setmana

L’oratge durant el cap de setmana continuarà marcat per temperatures “significativament altes” a la Comunitat Valenciana, sobretot en el sud i l’interior de la província de València, on l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu que s’arribe als 40 graus en alguns punts concrets. Això ocorrerà a partir de demà, en la recta final d’una segona onada de calor estival infernal que ha rebentat termòmetres en algunes localitats fins a arribar als 44 graus.

Jorge Olcina, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat d’Alacant (UA), va explicar fa dos dies que “encara queda alguna setmana més de calor”, perquè, “en principi, els models estacionals estan marcant que agost, almenys la primera quinzena, també serà molt calorós”.

“De moment, el mes de juny sí que ho ha sigut i juliol ho està sent fins i tot més”, assegura qui fins fa uns mesos era president de l’Associació Espanyola de Geografia, que ja va posar de manifest que l’actual onada de calor té també un impacte nociu en la salut de les persones.

“Quan se superen els llindars dels 35 graus al matí i els 25 a la nit (el que es coneix com a nits equatorials), el cos humà es ressent, no descansa, no arriba al seu punt òptim i es genera el conegut com ‘disconfort’ tèrmic”, explica el geògraf sobre la mortalitat de les temperatures extremes.

Nits caloroses a tota la Comunitat Valenciana

Respecte a les nits que tindrem aquest cap de setmana, pràcticament en tots els punts de l’autonomia s’experimentaran jornades nocturnes tropicals, és a dir, que superen els 20 graus. Serà a partir de dissabte quan es generalitzen les nits equatorials en diferents parts del territori, sobretot en les zones d’interior de València i tot el litoral valencià.