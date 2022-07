Vilamarxant tanca els accessos al Parc Natural del Túria davant dels riscos d’incendi

L’Ajuntament de Vilamarxant i el Parc Natural del Túria, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, han decidit tancar l’accés a la zona del riu amb vehicle de motor pel risc elevat d’incendi a causa de la gran afluència de persones els últims dies.

El diàleg continu entre les dues entitats ha propiciat que es prenga aquesta decisió per a garantir la seguretat de la ciutadania i tractar d’evitar incidències en la zona, que serien fatals tant per al municipi com per al Parc Natural del Túria.

Amb l’arribada dels mesos estivals, l’afluència de persones en la zona del riu Túria ha experimentat un creixement exponencial, cosa que ha obligat a prendre mesures amb el principal objectiu de salvaguardar aquesta zona d’elevat interés mediambiental.

Ciro Ferrer, regidor de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana, ha justificat aquesta decisió: “Hem de primar la seguretat de tots i en els últims dies hem detectat un increment de persones que acudeixen a la zona amb vehicles de motor, la qual cosa fa que el risc d’incendi augmente”.

“Des de l’Ajuntament hem habilitat una zona d’aparcament enfront de l’esplanada de l’institut perquè la ciutadania que ho desitge hi puga estacionar els seus vehicles i accedir a la zona del riu a peu”, ha continuat el regidor.

Finalment, el consistori informa que els agricultors sí que podran continuar accedint amb normalitat amb vehicles de motor a les seues parcel·les per a fer les seues tasques habituals.