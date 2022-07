Col·loquen huit pèrgoles per a donar ombra a Espai Natzaret

L’Ajuntament de València ha millorat l’ombra de l’Espai Natzaret, una àrea transitòria oberta habilitada mentre es desenvolupa el futur parc de Desembocadura, amb la instal·lació de huit pèrgoles. Aquesta intervenció respon a una sol·licitud ciutadana acordada amb el veïnat.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha declarat que “aquesta era una reivindicació de les entitats veïnals de Natzaret. Els arbres, excepte l’eucaliptus de la prada central, que té un gran port, són joves, perquè es van plantar l’any passat, i, per tant, encara no poden oferir ombra. Per això ens van reclamar instal·lar zones cobertes. Per mitjà de l’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana ja hem instal·lat 8 pèrgoles, en zones consensuades amb les entitats veïnals”.

La instal·lació de les huit pèrgoles es troba prop de la zona del pump track de Natzaret, a fi de potenciar l’ús esportiu, i també dona ombra a una àrea amb bancs i taules de pícnic. Se n’han instal·lat, també, en altres zones de l’Espai Natzaret. En total s’han col·locat huit pèrgoles quadrades (de 4 per 4 metres i 2,5 d’altura), amb materials resistents a les condicions climàtiques pròximes a la mar, tant vent, com corrosió i una elevada insolació.

Per a finalitzar, Campillo ha destacat que “continuarem invertint en aquest espai per a atendre les reivindicacions veïnals i farem que l’Espai Natzaret siga un espai verd de qualitat, tot i que es tracta d’un espai de transició”.