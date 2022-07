Helados Estiu registra unes vendes de 88 milions i en guanya 5,4

L’empresa valenciana Helados Estiu, proveïdora de la cadena de supermercats Mercadona, tanca l’exercici 2021 amb 33 milions de litres de gelat venuts i una facturació de 88 milions d’euros. El benefici va ser de 5,4 milions d’euros i l’increment de plantilla d’un 36 %. Amb una inversió de més de 31 milions d’euros en la fàbrica nova i una reinversió en 2021 de 13 milions d’euros, l’equip humà ha sigut fonamental per a garantir el subministrament, la seguretat alimentària i la qualitat dels seus productes. En 2019 va començar a exportar i hui és present en més de 20 països.

La gelatera valenciana va consolidar 71 nous llocs de treball, la qual cosa suposa un increment d’un 36 % respecte al 2020 i un total de 266 empleats. Després de concloure la construcció de la seua fàbrica nova a Cheste, amb la instal·lació de noves línies tecnològicament avançades i amb una inversió de més de 31 milions d’euros, en l’exercici passat va tornar a reinvertir i ho va fer amb més de 13 milions d’euros per a continuar incrementant la seua capacitat. Hui, l’empresa valenciana ja està fabricant en les seues dues plantes de Cheste i de Riba-roja de Túria i registra una venda de més de 33 milions de litres de gelats.

En l’exercici actual, els reptes no han deixat de succeir-se, amb un mercat de matèries primeres molt tensionat, amb preus a l’alça i un increment constant en els costos d’energia i logística. Malgrat les dificultats, la proveïdora de Mercadona no ha deixat d’invertir, i ha treballat, i continua fent-ho, per repercutir el mínim possible aquests increments de cost en el consumidor.

Objectius i novetats

La inversió en R+D+I sempre és una constant per a satisfer les demandes del client i oferir millor qualitat i productes nous. La novetat de 2022, que està tenint un gran èxit, és el mini boom, un gelat amb sabor de llet torrada, cobertura blana de pasta d’avellana i galeta trossejada. Una explosió de sabors que està sorprenent a tothom, fins i tot als més joves, i que es pot trobar a les botigues de Mercadona.

Entre els objectius i les metes d’Helados Estiu hi ha donar una resposta coherent a aquelles activitats relaciones amb el medi ambient, la qualitat i la seguretat alimentària. El creixement sostenible és una premissa i en aquests moments s’està treballant en un sistema de gestió energètica per a reduir el consum, així com en una plantació fotovoltaica tant a Cheste com a Riba-roja de Túria.