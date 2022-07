On és festiu hui, dilluns 25 de juliol, a la Comunitat Valenciana

El calendari laboral 2022 a la Comunitat Valenciana sorprén amb un festiu a finals de juliol. Molts s’hauran alçat hui, dilluns 25 de juliol, i els que no estiguen de vacances hauran acudit al seu treball, com de costum. Però a la C. Valenciana sí que es gaudeix hui del festiu... Encara que només ho fan en 14 municipis valencians. Et contem on és festiu hui a la Comunitat Valenciana.

Els municipis valencians on és festiu hui Alfarp Petrés Turís Albatera Benijófar el Poble Nou de Benitatxell Callosa d’en Sarrià Guardamar del Segura l’Orxa Alcalà de Xivert les Alqueries Montanejos Orpesa Sant Jordi