El PP demana una àrea específica d’Agricultura en la Diputació de València

Vicente Mompó, portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, s’ha reunit aquest matí amb l’AVA (Associació Valenciana d’Agricultors) i altres representants del món rural per a “recollir les seues inquietuds i treballar junts en solucions”. La reunió s’ha celebrat en la finca experimental de l’AVA, a Polinyà del Xúquer.

Mompó ha destacat la necessitat que la Diputació de València dispose d’una àrea específica d’Agricultura: “No podem oblidar el paper principal que té l’agricultura a la nostra província i el moment crític que arrossega el sector, agreujat per aquest difícil context de crisi econòmica”. El president de l’AVA, Cristóbal Aguado, ha agraït a Mompó el seu suport i interés pel sector primari.

Sobre aquest assumpte, Mompó ha remarcat que els preocupa molt el camp i tot el que l’envolta, per això, des de fa uns mesos, el PP provincial compta amb una sotssecretaria del món rural. “És necessari donar veu i solucions als agricultors; a les problemàtiques de les nostres muntanyes, que s’estan quedant sense brigadistes; als municipis en risc de despoblació, als caçadors, etc…”, ha afegit el portaveu popular.

Mompó ha criticat “la falta de gestió d’uns governants que no coneixen ni aprecien el nostre camp i les nostres tradicions”. “Hem vist com es prohibien les cremes de restolls, com la consellera d’Agricultura ha animat en una fira a Berlín a mentir sobre la procedència de les taronges. Com la Diputació de València està deixant les nostres muntanyes sense brigadistes”, ha afirmat.

La reunió s’ha mantingut coincidint amb el segon aniversari de l’elecció de Vicente Mompó com a president provincial del PP a València. “Han sigut dos anys de treball dur, però el balanç és més que positiu. El que tenim clar és que estem preparats per a governar en 2023 i donar als valencians i valencianes les solucions que mereixen”.