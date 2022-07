Wesley Moraes ja és granota

Wesley Moraes ja és, oficialment, nou futbolista del Llevant. En la jornada d’ahir, una vegada finalitzat el partit contra el Getafe CF, el club va fer públic l’anunci que el davanter passa a formar part del projecte granota per a la pròxima temporada.

L’atacant feia ja tres dies que estava a València. La seua arribada a l’aeroport de Manises es va produir a primera hora de divendres. Després d’aterrar, Wesley va passar per les oficines de l’entitat llevantinista per a deixar la seua rúbrica en el contracte i, posteriorment, sotmetre’s a les proves mèdiques, que va superar de manera satisfactòria.

No obstant això, l’oficialitat del fitxatge no es va produir fins ahir, diumenge. El motiu d’aquesta lleugera demora es va deure a l’intercanvi de documentació per a la validació de l’acord, que havia d’arribar des de l’Aston Villa.

Superat aquest tràmit, Wesley quedava vinculat amb el Llevant fins a juny de 2023, en una operació que consta d’una cessió sense opció de compra. No obstant això, la seua militància amb el club anglés conclou l’any que ve, llevat que l’Aston Vila i el futbolista decidisquen ampliar la duració del contracte.

Ara, als seus 25 anys, Wesley arriba com a reforç per a la davantera granota en la categoria de plata. Espanya serà el cinqué país en què prove sort, després de passar pel Brasil (Itabuna i Internacional, on estava cedit fins ara), Eslovàquia, Bèlgica i Anglaterra. Els 1,91 metres que fa d’alçada és el seu gran factor diferencial.

Tal com va mostrar el Llevant en les seues plataformes oficials, Wesley ja ha conegut Mehdi Nafti, el cos tècnic i els seus nous companys, amb els quals va compartir sessió de vídeo per a aquesta pretemporada. “Hola, aficionats. Estic feliç de signar amb el Llevant i espere veure-vos prompte”, declarava el futbolista en una altra publicació, una vegada va ser oficial el seu fitxatge. D’aquesta manera, se sumarà al grup a partir de dimecres i el seu debut apunta que podria ser contra el Castelló.