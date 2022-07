Espanya és el país amb més casos de pigota dels micos amb 3.151 casos confirmats

Espanya, amb 3.151 casos confirmats, és el país del món amb més casos de pigota dels micos, segons les estadístiques que ha començat a actualitzar diàriament l’Organització Mundial de la Salut (OMS), després de declarar l’emergència internacional per aquesta malaltia el passat 23 de juliol.

Tot seguit hi ha els Estats Units amb 2.582 casos, Alemanya (2.352), el Regne Unit (2.208), França (1.567) i Països Baixos (712), segons la taula de l’OMS, que xifra el total de contagis confirmats al planeta en 16.761, cinc vegades més que fa a penes un mes.

A Llatinoamèrica, el país amb més positius és el Brasil (592 confirmats), seguit del Perú (143), Mèxic (54), Xile (20) i l’Argentina (18), sempre segons les dades de l’organització amb seu a Ginebra, que no inclouen casos sospitosos.

Les úniques cinc morts reportades per la malaltia (tres a Nigèria i dues a la República Centreafricana) se circumscriuen a Àfrica, on la pigota dels micos és endèmica des de fa dècades a les regions occidental i central.

Els països on més casos s’han reportat en l’última setmana són els Estats Units (772 contagis més), França (655), Alemanya (319) i Espanya (316).

El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va anunciar l’emergència internacional dissabte passat sobre la base de la seua ràpida transmissió i el gran nombre de països afectats (més de 70), malgrat que un comité de 15 experts en l’organització s’havia mostrat majoritàriament contrari a aquesta mesura.

Amb aquesta en són ja tres les emergències sanitàries internacionals vigents al món, ja que se suma a la que hi ha declarada des de finals de gener de 2020 per la covid i la que es va activar en 2017 per brots greus de pòlio en països com el Pakistan, l’Afganistan o Nigèria.