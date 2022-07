La federació veïnal se suma a la queixa que “la ciutat està bruta”

El concepte estés fins a l’avorriment que “la ciutat està bruta” ha arribat a la Federació d’Associacions Veïnals de València, que ha posat l’ull en el que considera una “situació insostenible respecte al manteniment, la neteja i la poda” a la ciutat. I ho ha fet en un comunicat de la seua presidenta, María José Broseta, que ha assenyalat exemples gràfics de “carrils bici o voreres on no es pot passar sense acatxar-se per a evitar les branques d’arbres i plantes”, a més de denunciar la diferència de tracte “del manteniment en zones turístiques en comparació amb els barris perifèrics, on la deixadesa i l’abandó es fan molt més palpables”.

No es pot parlar tant de flora autòctona protegida o de biodiversitat, que està molt bé, si després no es netegen i poden els escocells”, ha explicat María José Broseta, que considera que “es transmet la imatge d’una ciutat bruta”. La presidenta veïnal reclama més mitjans “per a les labors de manteniment i poda”.

Però n’hi ha més: la reivindicació s’estén al servei de recollida de fems, “on no hi ha un criteri homogeni per a la col·locació i el bon accés als contenidors, en particular els de recollida de cartó i paper, i que hi haja una freqüència de buidatge adequada per als usos i costums de cada barri i demarcació”.

La federació no considera que això siga responsabilitat exclusiva del consistori, ja que l’estén “a la part de responsabilitat de la ciutadania”, per la qual cosa reclama “la necessitat de desenvolupar campanyes pedagògiques informatives per a aconseguir que la totalitat de la ciutadania considere els seus parcs i jardins i la totalitat de l’espai públic com la continuació de la seua pròpia casa. Però això ha de vindre acompanyat d’una correcta gestió del manteniment per part de l’Administració”.