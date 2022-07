Montero eludeix avançar la pujada salarial dels funcionaris i la lliga al pacte de rendes

La pujada de sou dels funcionaris és encara una incògnita i els sindicats amenacen amb una tardor de mobilitzacions si des del Govern no s’asseuen a negociar amb ells. La ministra d’Hisenda i responsable de Funció Pública, María Jesús Montero, ha eludit aquest dimarts, després del Consell de Ministres, aclarir quina xifra d’increments estudien des del seu departament i l’ha lligada a la negociació d’un pacte de rendes, juntament amb un acord salarial en el sector privat. Uns 3,4 milions d’empleats públics estan pendents de l’increment retributiu que acabe incorporant el Govern al seu projecte de Pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2023.

Montero ha reafirmat la seua intenció de negociar amb els sindicats la pujada salarial per a l’any que ve, un tràmit formal necessari però que no requereix que, en última instància, la negociació finalitze amb acord. Les nòmines d’aquests 3,4 milions d’empleats públics és una de les cartes que es guarda l’executiu per a arrossegar patronal i sindicats a la negociació i a l’acord de cara al pacte de rendes que persegueix, amb la intenció de contindre l’escalada inflacionista. Fins ara, incorporar els funcionaris a aquest pacte ha sigut una reivindicació dels empresaris, que pressionen perquè el Govern marque un límit baix que servisca de referència en l’empresa privada per a no arribar als sous que li reclamen les centrals.

Des dels sindicats recelen de fusionar les negociacions del sector privat i el públic, especialment des de CSIF, amb poder en l’Administració, però fora de la negociació del sector privat.