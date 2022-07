El PSPV demana formar el professorat valencià en memòria democràtica

El PSPV-PSOE ha presentat una proposició no de llei (PNL) a les Corts amb la qual demana formació específica per al professorat valencià en matèria de memòria democràtica. La iniciativa, presentada per la portaveu socialista de Memòria Democràtica a les Corts, Mercedes Caballero, insta a elaborar un conveni entre la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Memòria Democràtica i reclama, a més, que la formació al professorat en aquesta matèria es materialitze en els centres de formació, innovació i recursos per al professorat (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana, en almenys un centre per cada una de les tres províncies.

En aquest sentit, la dirigent socialista ha defensat que “aquesta assignatura constitueix un aspecte fonamental en la formació dels nostres joves i adults”. “Hi ha part de la història del nostre país que mai ha sigut estudiada a les aules i la Llei valenciana de memòria democràtica ja va aprovar fer el pas d’incloure aquesta matèria en el currículum de les assignatures”, ha afegit la portaveu de Memòria Democràtica del PSPV-PSOE a les Corts. Caballero ha destacat que “el primer pas que cal fer és que els professors que, en el seu moment, no van estudiar aquesta matèria tinguen ara la millor capacitació professional per a poder ensenyar-la de la manera més rigorosa possible a l’alumnat”. La proposició no de llei (PNL) presentada pel PSPV-PSOE a les Corts preveu, a més, la revisió d’aquest acord, en un termini de sis mesos, al Parlament valencià.