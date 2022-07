Els interins amb 15 anys d’experiència en la Generalitat obtindran la màxima puntuació per a consolidar la seua plaça

15 anys i 8 mesos treballant en la Generalitat. Aquesta és l’experiència a partir de la qual els interins de l’Administració autonòmica comptaran amb la màxima puntuació possible en aquest apartat del concurs de mèrits per a consolidar més de 3.000 places. Així consta en l’esborrany del barem que, excepte que hi haja una sorpresa aquest divendres, rubricarà el Consell amb el beneplàcit dels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, que veuen amb bons ulls la proposta.

El concurs està pensat per als llocs creats amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 o places que estiguen cobrint persones nomenades des d’abans d’aquesta data. Per a les places que es cobrisquen mitjançant concurs no hi haurà examen, per la qual cosa la puntuació es calcularà sobre 100 punts: 60 punts sobre la base de l’experiència i 40 en funció de mèrits com el valencià o altres estudis.

Dins d’aquest primer apartat, els interins amb experiència “en llocs de treball de naturalesa funcionarial/laboral en l’Administració de la Generalitat que siguen d’igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents als del cos, escala o agrupació professional” rebran 0,32 punts per mes treballat, segons l’esborrany. Així, aquells amb 15 anys i 8 mesos d’experiència (188 mesos multiplicat per 0,32 punts) rebran aquests 60 punts, un 60 % del total.

Mentrestant, aquells amb experiència en l’Administració autonòmica, però en llocs “que siguen diferents”, rebran 0,11 punts per mes treballat i els que tinguen experiència en “altres administracions públiques” sumaran 0,08 punts per mes, quatre vegades menys. Aquesta diferència entre la valoració de l’experiència en funció de la similitud del lloc ocupat era una de les exigències dels sindicats i ha sigut el punt de fricció més gran en la negociació en l’Ajuntament de València.

La puntuació es completarà amb els mèrits, fins a un màxim de 40 punts. En aquest sentit, el valencià és el més valorat, ja que arriba a computar fins a 15 punts. A més, exàmens aprovats en processos selectius de la Generalitat convocats en els últims 10 anys rebran 4 punts per prova fins a un límit de 12 punts i altres idiomes comunitaris, fins a 4 punts.

Altres formacions rebudes en cursos “impartits en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques” afegiran entre 0,75 i 5 punts, en funció de la duració.

En el cas dels llocs creats a partir de 2016, sí que caldrà un examen previ, que valdrà 60 dels 100 punts. Sobre els 40 restants, l’experiència computarà en aquests casos fins a un màxim de 32 punts (un 80 % del total). El mecanisme és molt similar: els llocs d’igual grup de titulació i funcions sumaran 0,18 punts per mes treballat; els llocs diferents en la mateixa administració, 0,06 i els d’altres administracions, 0,05 punts.

Així mateix, el valencià puntuarà fins a un màxim de 5 punts, els exàmens de processos selectius de la Generalitat, fins a 3 punts; titulacions superiors i idiomes comunitaris, fins a 2 punts cadascuna i formacions internes, entre 0,15 i fins a 1 punt.

Places insuficients

Aquest barems s’aplicarà a 2.514 places per a l’accés per concurs sense examen, a 574 per al concurs oposició i 739 per a promoció interna, un total que UGT considera “insuficient”, ja que recorda que són “més de 8.000 interins i temporals en la Generalitat”. La central ugetista ha interposat un recurs davant del TSJCV.