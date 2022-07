Finalitzen les obres d’Isabel la Catòlica amb un 70 % per al vianant i el 30 % per al cotxe

Aquesta setmana finalitzen les obres de renovació d’infraestructura del carrer Isabel la Catòlica, al barri de l’Eixample. Les obres inclouen el carrer de manera completa des del carrer Colón fins a la Gran Via, així com l’encreuament amb el carrer Ciril Amorós. Una vegada finalitzades les obres, la plantació de l’arbratge es farà quan es registren unes temperatures més adequades.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha posat en valor la intervenció de recuperació de l’espai públic durant la visita a les obres que ha fet aquest matí: “Queden dos dies per a veure finalitzades les obres d’Isabel la Catòlica i ja podem veure la gran transformació que ha viscut un dels carrers més estrets, lletjos i poc transitables que, a més, paradoxalment, està en un dels bulevards comercials de la nostra ciutat. Amb aquesta reurbanització, hem aconseguit pegar-li la volta i que siga un carrer pel qual es pot caminar, i posar en valor tot el teixit comercial històric i tradicional d’Isabel la Catòlica. Una de les portes al centre de la ciutat, al Pla del Remei, i que volem posar en valor perquè el comerç de les ciutats ha de ser un element que potencie, que visibilitze i faça marca de la nostra ciutat”.

Les obres han suposat la reurbanització de tot el carrer amb la consegüent reorganització de la planta viària, ja que ha adequat les amplàries dels carrils, ha modificat les línies de vorada, ha augmentat i uniformitzat amplàries de voreres i ha renovat les xarxes de serveis municipals. A partir d’ara, el 70 % de l’espai es destina als vianants, i el 30 %, als vehicles.

Amb la nova planta, el carrer disposa d’un carril de circulació de tres metres i mig més una banda multifuncional de dos metres que alberga els contenidors de residus, arbratge i aparcaments. Així, en aquesta part es disposen places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, espais de càrrega i descàrrega, 26 places de motos i 27 de bicicletes.

“Amb aquesta reurbanització hem guanyat més de 1.000 metres d’espai públic i hem dotat de seguretat el col·legi, hem augmentat les zones de descans i les zones verdes i, per tant, hem fet que un dels carrers menys transitables siga un autèntic passeig comercial per a millorar tot l’entorn”, ha manifestat Gómez.

Voreres més amples

D’altra banda, les voreres s’amplien als tres metres d’amplària, amb la qual cosa augmenta un 61 % l’espai per als vianants. Així mateix, en la vorera sud s’inclouen escocells dins de la banda multifuncional, on, a més, es col·loca nou mobiliari urbà que inclou bancs, papereres i aparcaments per a bicicletes. S’ha aconseguit una millora global de l’accessibilitat en tot el carrer mitjançant la regularització de ferms, la reposició de paviments i l’ús de textures i materials antilliscants d’acord amb la normativa vigent d’accessibilitat en el medi urbà. A més, s’han creat nous passos de vianants al llarg del carrer.

Les voreres són de rajola de granit, i la banda multifuncional, de formigó remolinat. En l’encreuament amb el carrer Ciril Amorós, i en els encontres amb els carrers Colón i Gran Via s’ha col·locat llamborda, per a reduir la velocitat en les entrades al carrer. També s’ha tingut en compte que en l’encreuament es planta la falla, per la qual cosa es necessitava un paviment més resistent que l’asfalt.

Finalment, l’arbratge no es plantarà fins al mes d’octubre, quan les temperatures siguen menys elevades, per a garantir la supervivència dels arbres. Es plantaran quinze til·lers de fulla caduca en tot el carrer, i en els encreuaments amb Ciril Amorós, Colón i Gran Via, es plantaran quatre carrasques. En total, aquest eix comercial sumarà 19 arbres nous en tot el seu recorregut, que disposaran d’una nova xarxa de reg.

Fons europeus

Les obres, que s’han executat al llarg de huit mesos, han suposat una inversió de més de 600.000 euros (IVA inclòs), 78 % dels quals han sigut finançats amb fons europeus Next Generation.

Tal com ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, “aquesta obra tan esperada pels veïns, veïnes i comerciants de la zona millorarà notablement la qualitat ambiental i l’accessibilitat d’aquest eix comercial, amb un plantejament similar a l’executat en altres carrers pròxims com Hernán Cortés o Pizarro. Avancem, així, en la millora gradual d’una de les zones més comercials de la nostra ciutat per al benestar de veïns i visitants”.