Preparats per a pegar el bot

Álex Muñoz i Joni Montiel ja són una autèntica realitat en clau llevantinista, i els dos tenen clar el que busquen en la nova aventura que afronten. Pegar el bot a l’elit del futbol espanyol en el que consideren un lloc ideal. “És un gran repte i és el que busquem els jugadors: un bot al més alt”, va començar el seu discurs el nascut a Sant Joan d’Alacant, alhora que el madrileny va traslladar gana per demostrar que està preparat per al desafiament de l’ascens. Fins i tot, amb la intenció d’afrontar una revenja personal. “L’any passat van ser molt injustos amb mi”, referint-se a la seua etapa en l’Oviedo i a la seua etiqueta de revulsiu. “Crec que mereixia més. He vingut ací a demostrar que puc ser important com a titular i amb continuïtat”, va dir un Montiel que està impacient de sentir noves emocions.

El Llevant, després de la posada a punt de Wesley Moraes i de Joan Femenías, va presentar les seues dues incorporacions restants davant dels mitjans de comunicació i l’ambient que s’hi va palpar va ser el de la il·lusió, el de les ganes i el de la voluntat de sumar per a arribar al cim de l’ascens. Tant Álex com Joni tenen clar quina és la meta, però el que més els reconforta, més enllà de la decisió que han pres, són les referències positives que reben. “Sincerament, després del que va passar l’any passat, un pensa que potser els ànims estan més baixos, però és tot el contrari. Hi ha una gran intensitat i tots van amb ganes de millorar. És el camí a seguir per a aconseguir l’objectiu. Tant de bo continue així molt de temps”, va argumentar Álex Muñoz després que Montiel mostrara la seua il·lusió en el projecte. Una resolució que va dur a terme després de desestimar l’opció de tornar a l’Oviedo, tot i que no va voler parlar en profunditat del que va ocórrer. “És un tema que m’incomoda, preferisc no parlar-ne. Ara mateix em dec al Llevant i estic molt orgullós per la confiança. Vull agrair a l’Oviedo que confiaren en mi, però estic content per ser ací i estic il·lusionat per aquest projecte, que és per a pujar a Primera”.

No obstant això, els dos van patir en les seues carns la que, a vegades, és la crueltat de la Segona Divisió. Álex Muñoz va perdre la final dels play off d’ascens en el seu estadi contra el Girona i Joni Montiel, tot i que l’Oviedo va complir guanyant l’Eivissa, va veure com no es va donar l’equació perquè el conjunt asturià quedara en llocs de promoció. Van dependre d’una victòria del Burgos, però els de Castella i Lleó no van passar de l’empat, precisament, contra el Girona. Mesos després d’aquests dos episodis, Álex Muñoz i Joni Montiel volen prendre la revenja sent partícips de la tornada del Llevant a l’elit del futbol espanyol, encara que siguen conscients de la dificultat que significa jugar banyats en plata. No debades, saben què fer per a eixir del fang de Segona. “Si estàs bé defensivament i eres un bloc, estarem més a prop de l’objectiu. De potencial, en tenim de sobres per a fer mal als rivals”, va argumentar Álex Muñoz.