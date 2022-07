Alerten d’un bombardeig de missatges fraudulents a Ontinyent

Molts veïns d’Ontinyent estan rebent en els seus telèfons mòbils un SMS fraudulent suposadament enviat per Caixa Ontinyent en el qual se’ls adverteix que s’ha produït un accés inusual al seu compte i se’ls ofereix un enllaç per a verificar aquesta informació.

La Regidoria de Consum de l’Ajuntament d’Ontinyent ha llançat una alerta sobre aquesta estafa telefònica, que utilitza el servei de missatgeria instantània amb el nom Ontinyent, coincident amb la mateixa denominació que es va usar per a la verificació dels vots de l’Ontinyent Participa. D’aquesta manera, el telèfon interpreta que es tracta del mateix remitent, però no ho és. El Departament d’Informàtica de l’Ajuntament d’Ontinyent ha examinat els servidors municipals, però ha pogut comprovar que aquests no han patit cap bretxa de seguretat.

L’operativa del frau s’emmarca dins de la tècnica del phising, mitjançant la qual els ciberdelinqüents es fan passar per una entitat bancària o institució pública (en aquest cas, Caixa Ontinyent) per a robar informació privada a l’usuari. En aquest atac en concret es buscarien les credencials d’accés al compte bancari. Per aquest motiu, s’ha pregat als veïns que ignoren el missatge que han rebut i que no accedisquen a cap enllaç.