Detingut a Sagunt per circular a quasi 100 km/h per damunt de la velocitat permesa

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 46 anys, a Sagunt, per circular a 175 quilòmetres per hora en un tram limitat per senyalització específica a 80. Els fets van ocórrer al maig, a l’altura del quilòmetre 1,5 de la carretera CV-309, en direcció a Puçol, un tram que només disposa d’un carril per a cada sentit.

Un equip de radar de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va detectar el turisme circulant a quasi 100 km/h per damunt de la velocitat permesa, però no van poder aturar el conductor en aquell moment. Atés que es tractava d’una via interurbana i superava la velocitat establida en més de 80 km/h, els fets ja no eren constitutius d’una infracció administrativa, sinó d’infracció penal, motiu pel qual es va iniciar la instrucció de diligències per a la identificació del conductor i que aquest passara a disposició judicial. El cas es va traslladar al Grup d’Investigació i Anàlisi del Sector de Trànsit (GIAT) de la Comunitat Valenciana, que, una vegada localitzat el conductor, el va investigar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. El conductor va ser posat a la disposició del Jutjat d’Instrucció número 5 de Sagunt. Aquest delicte porta aparellades penes de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos, a més de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. En qualsevol cas, preveu la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un any i fins a quatre anys.