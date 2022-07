García Ortiz carrega contra el CGPJ: “M’he sentit davant d’un tribunal d’honor”

No hi ha millor defensa que un bon atac. La màxima resumeix la posició que ha adoptat aquest dijous al Congrés dels Diputats el candidat a fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que ha emprat aquest últim tràmit abans de ser designat pel Govern a respondre de manera contundent al vot particular, en el qual set vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el van qualificar de no idoni per al lloc. Enfront d’ell, els portaveus del PP, Vox i Ciutadans no han donat sorpreses i han evidenciat el rebuig al seu nomenament, per no ser més que “un clon” de la seua antecessora, Dolores Delgado, en paraules del diputat del PP Luis Santamaría.

A més de respondre a la majoria de les preguntes sobre aspectes de política fiscal que se li han formulat, el futur fiscal general ha dedicat la major part de la seua rèplica a respondre a la postura del bloc conservador en el CGPJ, les expressions del qual en el vot particular discrepant amb l’acord que dona l’aval al seu nomenament contenen, al seu judici, “expressions difícils d’acceptar” i que suposen un excés de les seues competències. “M’he sentit davant d’un tribunal d’honor”, ha arribat a dir. García Ortiz ha començat la seua compareixença exposant que pretén ser el fiscal general de “totes i tots” els membres del Ministeri Públic i sent conscient que accedeix al càrrec quan l’equador de la legislatura ja ha sigut més que superat, avançant, així, que el seu mandat serà curt —deixarà el càrrec quan ho faça el Govern de Pedro Sánchez—. Entre els seus anuncis, l’imminent dictat d’una circular per a potenciar la funció investigadora dels fiscals —mentre arriba l’anhelada reforma processal que atorgue la instrucció als fiscals—, així com mesures que reforcen la capacitat d’aquests per a discrepar dels seus superiors. També creu que cal dotar de més competències la Fiscalia de l’Audiència Nacional.