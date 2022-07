L’última jornada de vaga en Ryanair al juliol causa retards en 25 vols

La quarta i última jornada de parades a la qual estan convocats aquesta setmana a Espanya els tripulants de cabina de passatgers de Ryanair pels sindicats USO i Sitcpla ha deixat aquest dijous, de moment, 25 vols d’eixida o arribada demorats.

Segons ha informat USO, fins a les 09.00 hores no hi havia suspensions en cap dels onze aeroports espanyols on opera Ryanair.

Els retards, però, han afectat finalment Barcelona (8 vols d’eixida o arribada demorats), Madrid-Barajas (5) i Eivissa (4).

A Sevilla han eixit o arribat amb retard tres vols; a Alacant i Palma, dos en cada aeroport, i a Màlaga, un.

Els tripulants de cabina de Ryanair estan cridats aquesta setmana a l’última tanda de parades prevista al juliol en els aeroports espanyols on opera l’aerolínia irlandesa de baix cost, després de les que va haver-hi del 12 al 15 i del 18 al 21 d’aquest mes.

No obstant això, els sindicats han convocat noves parades de 24 hores, de dilluns a dijous, des del pròxim 8 d’agost i fins al 7 de gener de 2023, davant de la negativa de la direcció a entaular qualsevol diàleg amb ells.