Les morts per calor es quadrupliquen al juliol respecte a 2021

La calor extrema que s’ha registrat a Espanya aquest mes hauria provocat la mort de més de 1.900 persones, segons les estimacions de l’Institut de Salut Carlos III, que, en el mateix període de l’any passat, calcula que va haver-hi quatre vegades menys defuncions per temperatures altes.

Aquestes dades es recullen en el Sistema de monitoratge de la mortalitat diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III, dependent del Ministeri de Sanitat, que publica les defuncions “observades i estimades” per causes atribuïbles a l’excés de temperatura, segons un càlcul estadístic.

De l’1 al 26 de juliol de l’any passat van morir 481 persones, una xifra que s’ha quadruplicat enguany, ja que fins a aquell mateix dia, però de 2022, s’estima que han mort per calor a Espanya 1.913 persones.

Del total de morts, l’Institut de Salut Carlos III estima que 1.229 tenien més de 85 anys, 434 estaven en el rang d’edat entre 75 i 84, 161 tenien entre 65 i 74 anys i fins a 76 persones d’entre 45 i 64 anys van perdre la vida per la calor. També van morir per aquesta causa 9 xiquets de menys de 14 anys.

Segons el Momo, en tot el mes de juliol de l’any passat van morir per la calor 568 persones, 348 d’elles dones i 220 homes. La majoria, 357, tenien més de 85 anys, i 122 estaven en el rang d’entre els 75 i els 84 anys.

El sistema MoMo fa estimacions estadístiques d’excessos de mortalitat per a un dia determinat i compara sèries històriques, amb la qual cosa no revela nombres exactes de defuncions, però les dades serveixen per a donar una idea de l’evolució dels excessos de mortalitat estimats en la població espanyola.

Aquest cap de setmana, a partir d’aquest dissabte, però especialment diumenge, s’espera un nou “episodi càlid” sobre la Península, i, encara que, de moment, generen dubtes l’extensió, la duració i la intensitat d’aquest episodi, els valors se situaran entre 5-10 graus per damunt dels registres normals en moltes zones del país.