Maxi Gómez continua entrenant al marge del grup per molèsties

Nova sessió doble d’entrenament. Gennaro Gattuso ha tornat a xafar l’accelerador després dels dies de descans que va concedir a la seua plantilla una vegada va finalitzar la travessia per terres suïsses. Dimarts van tornar al treball, no amb una sessió, sinó amb dues. Ahir, dimecres, es va repetir la pel·lícula. Els jugadors van matinar per a saltar a la gespa de Paterna per primera vegada a les 9.30 hores i ho van tornar a fer a la vesprada, cap a les 18.50 h.

Al matí, en un entrenament tancat a públic i periodistes, es va poder conéixer que Maxi Gómez hi va ser l’única absència. L’uruguaià va tornar a exercitar-se al marge dels seus companys, tal com havia fet el dia anterior. Maxi arrossega molèsties i és dubte per al quart amistós de l’estiu contra el Nottingham Forest, que es disputa aquest dissabte. El davanter també es va perdre gran part del stage per molèsties físiques i, durant l’estada de l’equip a Suïssa, va haver-hi diversos rumors que el relacionaven amb una eixida del club aquest mateix estiu. El Bruges és l’equip amb el qual més se li ha vinculat. Les bones notícies les van deixar Samu Castillejo i Marcos André. Tots dos van acabar amb total normalitat tant la sessió matutina com la vespertina. De fet, a la vesprada, en una sessió més tècnica i tàctica, no va haver-hi a penes novetats respecte al matí. Els jugadors del planter Hugo González i Pablo Gozálbez, com és habitual des de dimarts, entrenen amb el primer equip.