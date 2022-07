El 83 % dels compradors d’habitatges a la Comunitat Valenciana s’està deslliurant del ‘cadastràs’, el sobrecost que cal afrontar des de gener en algunes transaccions immobiliàries pel canvi del sistema que calcula l’Impost de Transmissions Patrimonials. Els compradors que sí que es veuen afectats pel nou mètode estan pagant de mitjana un 17,6 % més en l’impost que grava l’adquisició, segons l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval). Les immobiliàries reclamen que les compres de primer habitatge queden exemptes de l’impost de transmissions que obliga a pagar a l’Administració un 10 % de l’import de l’operació.

L’1 de gener va entrar en vigor el nou valor de referència que determina els impostos que han de pagar les persones que compren un habitatge de segona mà o les que hereten o reben la donació d’un immoble. Hisenda va assegurar que no era un ‘cadastràs’ perquè el preu de referència no estaria «mai» per damunt del de mercat, però els experts ja van advertir de que en alguns casos s’anava a disparar la quota a pagar. Ara s’ha concretat que en quasi una de cada cinc transaccions (17 %) toca pagar bastant més.

El contribuent ja no paga impostos pel que realment li ha costat l’habitatge i figura en l’escriptura, sinó pel seu valor de mercat, i la llei presumeix que aquest és el valor de referència que ha fixat la Direcció General del Cadastre. El nou valor afecta l’Impost de Transmissions Patrimonials (el que es paga per un habitatge de segona mà), l’Impost sobre Successions i Donacions i l’Impost sobre el Patrimoni, que gestionen les autonomies. El canvi no té repercussió en els immobles d’obra nova.

Els experts subratllen que la hisenda autonòmica ja no farà visites ni comprovacions in situ de l’immoble, venut, heretat o donat per a comprovar si el contribuent ha tributat pel preu real, sinó que la base imposable és el valor de referència aprovat pel Govern.

L’expressió ‘cadastràs’ al·ludeix a la pujada fiscal derivada d’un increment dels valors cadastrals dels immobles i de la seua utilització com a base imposable per a pagar determinats impostos com l’IBI. El nou sistema de mesurament no afecta el valor cadastral, per la qual cosa tècnicament no és un ‘cadastràs’, però popularment es coneix així.

Objectiu de la reforma

El fi últim de la reforma és acabar amb el frau fiscal en la compravenda d’immobles. El canvi del valor de mercat pel valor de referència com a base imposable de determinats impostos es va introduir en la llei de lluita contra el frau fiscal publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de juliol de 2021 amb el propòsit, segons el Govern, de posar fi a la litigiositat en els tribunals. Cada vegada que la Generalitat determinava que el valor declarat en algun d’aquests impostos era inferior al de mercat, el contribuent hi podia recórrer. Ara ja no és possible.

Nora García, presidenta de l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, lamenta que el ‘cadastràs’ «genera més dificultats per a accedir a un habitatge en propietat perquè eleva l’estalvi de què han de disposar alguns compradors per a cobrir el 20 % del preu de l’habitatge no cobert per les hipoteques», ja que els bancs només financen el 80 % del valor de taxació. Per això, la representant de les immobiliàries de la Comunitat Valenciana reclama que les compres dels immobles destinats a habitatge habitual queden exemptes de tributar per l’impost de transmissions patrimonials. García també demana que l’Administració avale el 20 % de la compra dels pisos que no cobreixen els bancs en els casos de falta d’estalvi però sí solvència financera per a tornar el préstec