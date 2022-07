Carcaixent trasllada l’art al costat dels xalets a l’estiu

L’estiu és sinònim de cultura a la urbanització de Sant Blai de Carcaixent, que organitza un any més la seua mostra d’intervencions artístiques en espais comuns a l’aire lliure. Amb aquesta, ja són set les edicions que s’han dut a terme.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc aquesta vesprada, a les 20.00 hores, als jardins del restaurant de la urbanització.

A continuació es farà un recorregut per a conéixer les obres d’art de la present edició, realitzades per Rafael Alguer, Salva Garrigues i la parella d’artistes plàstics formada per Lezzart i Carmen Batet.