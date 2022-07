La Generalitat aprova els barems per a l’estabilització d’interins

El personal interí de la Generalitat ja coneix les regles que regiran la convocatòria extraordinària per a estabilitzar més de 3.000 places i reduir així la temporalitat en el sector públic. La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha pactat aquest divendres amb els sindicats en la taula sectorial el barem amb el qual es puntuaran l’experiència i els mèrits dels aspirants. Només CSIF s’hi ha oposat.

Com ja va informar aquest diari, el bagatge en llocs similars de la mateixa administració autonòmica serà el més valorat. Per als llocs creats abans de 2016, que no han de fer examen, l’experiència puntua 60 punts i els mèrits i altres títols, 40 punts, mentre que les places posteriors, per a les quals sí que es fixa un concurs oposició amb examen, la prova comptabilitzarà 60 punts i, dels altres 40, se’n podran obtindre fins a 32 sobre la base de l’experiència i 8 sobre la base dels mèrits.

Dins del primer apartat, aquells interins amb experiència “en llocs de treball de naturalesa funcionarial/laboral en l’Administració de la Generalitat que siguen d’igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents als del cos, escala o agrupació professional” rebran 0,32 punts per mes treballat, segons l’esborrany. Així, aquells amb 15 anys i 8 mesos d’experiència (188 mesos multiplicat per 0,32 punts) rebran aquells 60 punts, un 60 % del total.

Per la seua banda, aquells amb experiència en l’Administració autonòmica, però en llocs “que siguen diferents”, rebran 0,11 punts per mes treballat i els que compten amb experiència en “altres administracions públiques” sumaran 0,08 punts per mes, quatre vegades menys. Aquesta diferència entre la valoració de l’experiència en funció de la similitud del lloc ocupat era una de les exigències dels sindicats i ha sigut el punt de fricció més gran en la negociació a l’Ajuntament de València.

En el cas dels llocs creats a partir de 2016 sí que serà necessari un examen previ, que valdrà 60 dels 100 punts. Sobre els 40 restants, l’experiència computarà en aquests casos fins a un màxim de 32 punts (un 80 % del total). El mecanisme és molt similar: els llocs d’igual grup de titulació i funcions sumaran 0,18 punts per mes treballat; els llocs diferents en la mateixa administració, 0,06, i els d’altres administracions, 0,05 punts.

Promoció interna

Al marge, UGT havia inclòs una proposta per a incorporar un subapartat en el barem sobre promoció interna que permetria promocionar més de 550 persones dels grups més baixos funcionarials, segons defensava el sindicat. Concretament, obria la porta a la promoció de 262 places de C2 a C1 i de 295 APF a C2. UGT va demanar que es recollira l’experiència en el cos o l’escala que dona dret a la promoció vertical. La Conselleria ho havia acceptat, segons assenyalen des de la central, però Intersindical i CCOO van vetar la iniciativa, que finalment no ha sigut inclosa en l’acord.