Oliva inaugura Duna Market

La primera edició de Duna Market ja ha obert les portes com la millor cita d’oci familiar a la Safor i un referent del turisme estival del litoral valencià. Un espai de més de 4.000 m² amb una àmplia oferta lúdica, gastronòmica i artística per a tots els públics, en família o amb amics: 13 gastronetes, 32 concerts i actuacions en directe, activitats infantils i tallers. Duna Market Oliva és una aposta d’Oliva Turisme per l’oci sostenible, la creativitat i la diversitat.

Situat a la platja de Terranova, amb entrada gratuïta i horari de 19.00 a 00.30 hores fins al 28 d’agost, Duna Market Oliva “garanteix una experiència gastronòmica, musical, artística de qualitat, a l’aire lliure i al costat de la Mediterrània en horari de vesprada-nit que feia falta, tenint en compte que durant el dia Oliva té prou recursos per a aprofitar l’estiu. Enguany estarà un mes en funcionament perquè volem comprovar el nivell d’atracció de públic i el seu funcionament, ja que no descartem ampliar-lo de cara al pròxim any”, destaca Kino Calafat, regidor de Turisme. A més, és un esdeveniment pet-friendly i totalment sostenible en el qual s’han cuidat els detalls de mobiliari, envasos retornables i productes ecològics. L’espai és totalment accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. Cada dia, a partir de les 21 hores, està prevista l’actuació en directe de diferents propostes musicals i artístiques. A més, tretze gastronetes ja s’han instal·lat en Duna Market Oliva, cada una amb una proposta única i especial.