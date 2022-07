Sud-àfrica acusa de “proteccionisme citrícola” Europa davant de l’OMC pel control de plagues

El govern sud-africà ha presentat una denúncia davant de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) sobre les regulacions introduïdes recentment per la Comissió Europea per a les importacions de cítrics del país i que afecten de ple el sector citrícola de la Comunitat Valenciana, que té en el vell continent el seu principal mercat enfront de la creixent competència de tercers països com Sud-àfrica, Egipte, Turquia, el Marroc o l’Argentina.

El conflicte en l’OMC esclata després que s’exerciren pressions al més alt nivell, en la trobada a Sud-àfrica, durant la setmana passada, entre el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, i el president del Consell de la UE, Charles Michel. La indústria citrícola sud-africana ha denunciat que el nou protocol de tractament en fred presentat fa unes setmanes és “injustificat” i diu que “danyarà enormement” el sector i augmentarà els preus per als consumidors europeus.

Els exportadors sud-africans també estan tractant de trobar una solució per a evitar la destrucció d’unes 48.000 tones de cítrics que —diuen ells, valorades en uns 38,4 milions d’euros— estaven en trànsit quan es va aprovar la norma i que estan sent retingudes des del passat 14 de juliol —data d’exigència de cold treatment a la UE— en els ports europeus d’entrada. Justin Chadwick, CEO de Citrus Growers Association of Southern Africa (CGA), va descriure les noves regles del Comité Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos (SCOPAFF) de la UE com a “dràstiques i possiblement mal informades”.

“Tot i les nombroses objeccions d’altres països, inclosos els mercats europeus que actualment importen taronges sud-africanes, aquestes noves regulacions es van publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea amb data d’implementació del 14 de juliol de 2022”, lamenta el dirigent de l’esmentat lobby citrícola sud-africà. A més, sosté que aquesta crisi “no només amenaça la sostenibilitat i la rendibilitat dels productors locals i els 140.000 llocs de treball que la indústria manté a escala local, sinó que també donarà com a resultat cítrics cada vegada més cars en els supermercats europeus”.

Règim de control de plagues

La decisió de la UE implica un règim transitori per a aquesta campanya i una doble alternativa de tractament de fred a partir de la següent temporada. En la present, la Comissió Europea exigirà als països on estiga declarada la falsa arna —que en taronja són fonamentalment Sud-àfrica i Zimbàbue— un prerefredament (precooling) a 5 graus en origen (en el mateix port d’eixida) i un tractament en trànsit (durant la travessia en el vaixell) d’entre -1 i 2 graus durant 25 dies. I, segons es va avançar llavors, ja per a 2023 es permetrà triar entre dues opcions: un cold treatment d’entre -1 i 0 graus durant 16 dies o un altre d’entre -1 i 2 graus durant 20 dies. En els dos casos, seguint les maneres de fer habituals en aquest terreny, es reclamaria als operadors un precooling a 0 graus i a 2 graus, respectivament. Entre molts altres requisits tècnics, aquesta proposta —com es reitera també en el DOUE— imposa el control mitjançant sensors dels registres de temperatura esmentats, que hauran d’estar disponibles i que un percentatge de les partides siguen mostrejades i inspeccionades.