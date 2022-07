Cada valencià rebrà de l’Estat 157 euros menys que la mitjana nacional en 2023

La Comunitat Valenciana va eixir ben parada del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de dimecres. Segons va anunciar el Ministeri d’Hisenda, serà l’autonomia on més creixeran els ingressos derivats del sistema de finançament en 2023. Rebrà de l’Estat 2.835 milions més que en l’exercici anterior, un salt del 26,5 %, fins als 13.540 milions, el volum més alt de la història. No obstant això, com que es parteix d’una situació de desavantatge pel maltractament històric que pateix pels criteris de repartiment del model actual, l’increment no serveix per a igualar els recursos per càpita que cada valencià percebrà del Govern central amb els de la resta d’espanyols.

En total, seran més de 134.000 milions els que l’executiu preveu repartir l’any vinent entre els 47,3 milions d’habitants del país. És a dir, 2.834,42 euros per ciutadà. En el cas de la Comunitat Valenciana, la mitjana per persona es queda en 2.676,87 euros, 157,5 euros per davall de la del conjunt de l’Estat.

El departament que dirigeix María Jesús Montero encara no ha presentat un desglossament oficial del muntant que percebrà cada territori, però la majoria d’autonomies ha anat anunciant la part del pastís que li correspondrà. Aquest diari ha recopilat aquestes previsions, que evidencien que l’arruixada de diners no servirà perquè els valencians abandonen el furgó de cua pel que fa a inversió de l’Estat.

De fet, és la comunitat autònoma amb pitjor ràtio del país segons les dades disponibles. En aquest sentit, cal destacar que Múrcia, l’altra gran damnificada pel sistema de finançament vigent, és un dels quatre territoris que no han concretat els ingressos que percebran. És l’única regió que podria desbancar la C. Valenciana d’aquest fanalet roig del finançament.

Les xifres per habitant reflecteixen les diferents velocitats a les quals es mouen les autonomies i com el factor poblacional incideix en la quantitat de recursos a percebre de l’Estat. Així, Cantàbria continua sent la més beneficiada pel sistema de finançament: amb 3.806 euros per habitant, el Govern destina a cada càntabre 1.000 euros més que a la mitjana nacional i quasi 1.130 euros més que a cada valencià.

El Govern preveu destinar 2.676 euros a cada valencià enfront dels 2.834 de mitjana i els 3.806 de Cantàbria

Altres territoris de l’Espanya buidada com Galícia, Astúries, Aragó o Castella-la Manxa també registren diferències importants amb la C. Valenciana. La primera frega els 3.500 euros per habitant i la resta oscil·len entre els 2.998 per càpita dels manxecs i els 3.389 dels asturians.

Tot i que per diferents motius, Catalunya és l’altra gran beneficiada. Rebrà 26.560 milions d’euros, el doble que la C. Valenciana. Encara que és la que menys creix en termes interanuals (13,2 %), és la tercera autonomia en règim comú que comptarà amb més diners estatals per ciutadà: 3.421,2 euros.

En tot cas, en termes absoluts l’increment de l’aportació de l’Estat cap als territoris és important. Els 134.335 milions compromesos pel Govern a les administracions autonòmiques polvoritzen els 108.000 milions de l’any anterior i serveixen per a incrementar en 550 euros els recursos per habitant, de 2.284 a 2.834.