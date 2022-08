Les 30 platges de València que el Govern recarregarà d’arena

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha tret a informació pública el projecte per a l’extracció de sediments en aigües profundes enfront de la costa de València i el transport per a la regeneració de platges des de Canet fins a Pilar de la Horadada. El pressupost ascendeix a uns 1.248 milions d’euros, amb un termini d’execució estimat de 120 mesos. Tot i que la intervenció va ser planificada en 2010 i va obtindre la declaració d’impacte ambiental favorable en 2013, va acabar caducant sis anys després, ja que no estava definida de manera determinant la destinació dels punts on se centrarien les tasques de recuperació.

Platges: es recarregaran d’arena Regeneració de la platja de Canet, Almardà, Corinto i Malva-rosa Prolongació dels espigons de Pinedo Regeneració de les platges del Saler i Garrofera Platja del Perellonet Regeneració de les platges del Perelló, el Pouet i les Palmeres Platja del Rei, Bega de Mar, Mareny Blau, Mareny de Sant Llorenç i Dossel Regeneració de les platges del Marenyet i de l’Estany Regeneració de les platges del Brosquil (sud i nord) i la Goleta Platja de Tavernes i els Marenys Regeneració de les platges entre el riu Serpis i el port d’Oliva Recuperació de la platja de les Deveses de Dénia Recuperació del tram de costa comprés entre el Port de Dénia i el riu Girona Recuperació de la platja de la Marineta Casiana de Dénia Projecte de rehabilitació del tram meridional de la platja de Sant Joan d’Alacant Recuperació de les platges del Puerto del Mojón a Pilar de la Horadada